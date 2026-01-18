У Київській області ввели екстрені відключення світла

"У Київській області екстрені відключення. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють", - повідомили у компанії.

У ДТЕК зазначили, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області", - додали в компанії.