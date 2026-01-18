В Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киевской области днем 18 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроэнергии пока не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"В Киевской области экстренные отключения. Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений на Киевщине не действуют", - сообщили в компании.
В ДТЭК отметили, что ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области", - добавили в компании.
Напомним, в Украине 18 января продолжают действовать почасовые отключения света для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время утром воскресенья, 18 января, в ряде областей Украины были введены аварийные отключения энергоснабжения, в частности в Сумской и Полтавской областях. Причина - повреждение энергосистемы в результате российской атаки.
Добавим, 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
А 16 января Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.