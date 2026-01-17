Відключення світла 18 січня: в "Укренерго" зробили заяву

В Україні протягом 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК " Укренерго ".

Зазначається, що 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина введення обмежень, додали в "Укренерго" - наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.



"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.