ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення світла 18 січня: в "Укренерго" зробили заяву

Україна, Субота 17 січня 2026 18:46
UA EN RU
Відключення світла 18 січня: в "Укренерго" зробили заяву Ілюстративне фото: відключення світла 18 січня будуть тривати увесь день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні протягом 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина введення обмежень, додали в "Укренерго" - наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України планується ухвалити рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

При цьому російський терористичний режим розглядає варіанти удару по підстанціях атомних електростанцій. Російські терористи у Кремлі марно сподіваються, що теракти на АЕС змусять Україну піти на капітуляцію. В планах росіян - тотально залишити українців без світла і тепла, повідомили в ГУР МО.

Зеленський підтвердив 17 січня, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України. Він анонсував посилення захисту українського неба, щоб завадити росіянам вчиняти теракти проти енергетики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Графіки відключення світла Укренерго
Новини
Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР
Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу