У Київській області внаслідок пожежі загинула жінка і дитина (відео)

Як розповідають у відомстві, надзвичайна подія сталася у селі Гоголів Броварського району, там спалахнув житловий будинок.

Рятувальники на місці події знайшли хлопчика, який самостійно вибрався з палаючого дому, вибивши рукою шибку. Його забрала "швидка".



"Всередині помешкання залишались люди – жінка та двоє дітей. Їх працівники ДСНС знайшли непритомними та винесли на свіже повітря", - зазначають рятувальники.

Втім, матір 1982 року народження і її молодшого сина 2017 року народження врятувати не вдалось.



"Дівчинці 2011 року народження надзвичайники надали домедичну допомогу, вона опритомніла та почала дихати. Дитину ушпиталили до районної лікарні", - йдеться в повідомленні.