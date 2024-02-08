У Києві стався вибух у багатоповерхівці, спалахнула пожежа: є жертва, 100 людей евакуювали

Пізно ввечері, 7 лютого, у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі. Загинув 16-річний підліток, на місці НП довелося евакуювати 100 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві .

Так, 7 лютого, о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі.

"На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця вибуху в дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києва (kyiv.dsns.gov.ua)

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло юнака 2007 року народження. Крім того, було в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет.

"Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку. На місце події була викликана вибухотехнічна служба", - додали в ДСНС.

Як зазначили вогнеборці, пожежу було локалізовано о 23:53, ліквідовано о 00:58, 8 лютого. До ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Вибухи у Києві

У жовтні минулого року в Києві стався вибух у багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, яка стала його епіцентром, перебувала родина з дітьми.

Крім того, 22 червня 2023 року в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 19 березня 2019 року в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.