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Під Києвом вибухнув будинок: є постраждала (фото, відео)

Київська область , Понеділок 04 березня 2024 13:09
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Під Києвом вибухнув будинок: є постраждала (фото, відео) Фото: під Києвом вибухнув будинок (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні, 4 березня, під Києвом у селищі Трипілля стався вибух будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За словами рятувальників, відбувся вибух, який спричинив пожежу та руйнування приватного житлового будинку.

Внаслідок інциденту травм зазнала 70-річна жінка.

"Пожежу ліквідовано о 06:35. На події працювало 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - повідомляють рятувальники.

Як зазначають в ДСНС, наразі встановлюється причина вибуху в житловому будинку.

Під Києвом вибухнув будинок: є постраждала (фото, відео)Фото: під Києвом вибухнув будинок (kv.dsns.gov.ua)

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.

Також у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.

Зазначимо, якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.

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