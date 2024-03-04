Під Києвом вибухнув будинок: є постраждала (фото, відео)

Сьогодні, 4 березня, під Києвом у селищі Трипілля стався вибух будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначають в ДСНС, наразі встановлюється причина вибуху в житловому будинку.

"Пожежу ліквідовано о 06:35. На події працювало 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - повідомляють рятувальники.

За словами рятувальників, відбувся вибух, який спричинив пожежу та руйнування приватного житлового будинку.

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.

Також у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.

Зазначимо, якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.