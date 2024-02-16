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У Києві сталась пожежа в гімназії, дітей та працівників закладу було евакуйовано

П'ятниця 16 лютого 2024 11:30
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У Києві сталась пожежа в гімназії, дітей та працівників закладу було евакуйовано Фото: у Києві сталась пожежа в гімназії, дітей та працівників закладу було евакуйовано (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії. Дітей й персонал освітнього закладу евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Пожежу в гімназії в Солом'янському районі оперативно локалізували. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали", - пише пресслужба.

Зазначається, що усі екстрені служби наразі працюють на місці. Інші подробиці не уточнюються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Київській області на території одного з підприємств нещодавно сталась пожежа внаслідок падіння уламків "Шахеда".

Також, 7 лютого, у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі внаслідок чого загинув 16-річний підліток. Тоді ж на місці НП довелося евакуювати 100 людей.

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