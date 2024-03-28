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В Киевской области в результате пожара погибла женщина и ребенок (видео)

Фото: женщина и ребенок погибли в пожаре в Броварском районе (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Ярослава Борзова

В Киевской области во время пожара погибли женщина и ребенок, еще двое детей удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказывают в ведомстве, чрезвычайное происшествие произошло в селе Гоголев Броварского района, там загорелся жилой дом.

Спасатели на месте происшествия нашли мальчика, который самостоятельно выбрался из горящего дома, выбив рукой оконное стекло. Его забрала "скорая.

"Внутри дома оставались люди - женщина и двое детей. Их работники ГСЧС обнаружили без сознания и вынесли на свежий воздух", - отмечают спасатели.

Однако, мать 1982 года и ее младшего сына 2017 года спасти не удалось.

"Девочке 2011 года рождения чрезвычайники оказали медицинскую помощь, она пришла в себя и начала дышать. Ребенка госпитализировали в районную больницу", - говорится в сообщении.

Пожары в Киеве и области

Напомним, в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.

Также в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток.

Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому были пожары в Киевской области и слабый ветер.

Недавно под Киевом в поселке Триполье произошел взрыв дома. В результате инцидента пострадала женщина.

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Киевская областьПожар