В Киевской области в результате пожара погибла женщина и ребенок (видео)

Как рассказывают в ведомстве, чрезвычайное происшествие произошло в селе Гоголев Броварского района, там загорелся жилой дом.

Спасатели на месте происшествия нашли мальчика, который самостоятельно выбрался из горящего дома, выбив рукой оконное стекло. Его забрала "скорая.



"Внутри дома оставались люди - женщина и двое детей. Их работники ГСЧС обнаружили без сознания и вынесли на свежий воздух", - отмечают спасатели.

Однако, мать 1982 года и ее младшего сына 2017 года спасти не удалось.



"Девочке 2011 года рождения чрезвычайники оказали медицинскую помощь, она пришла в себя и начала дышать. Ребенка госпитализировали в районную больницу", - говорится в сообщении.