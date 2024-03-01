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У Києві зафіксували погіршення якості повітря: у чому причина

Київ, П'ятниця 01 березня 2024 09:17
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У Києві зафіксували погіршення якості повітря: у чому причина Фото: у Києві зафіксували погіршення якості повітря 1 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

Зазначається, що станом на ранок 1 березня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.

Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Слідкувати за станом повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.

Також у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.

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КМДА Київ
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