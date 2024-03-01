У Києві зафіксували погіршення якості повітря: у чому причина
Якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.
Зазначається, що станом на ранок 1 березня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.
КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.
Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Слідкувати за станом повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.
Також у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.
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