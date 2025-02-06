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У Київській області виявлено ворожі дрони, працює ППО

Четвер 06 лютого 2025 01:42
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У Київській області виявлено ворожі дрони, працює ППО Фото: сили протиповітряної оборони збивають російські "Шахеди" в Київській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У повітряному просторі Київської області військові виявили російські ударні безпілотники. По ворожих цілях працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Жителям радять перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, не фіксувати і не викладати у мережу роботу військових.

Додамо, що о 1:23 військові оголосили повітряну тривогу в місті Києві через наближення ворожих БпЛА з Броварів.

"Увага! м.Київ! Ворожі ударні БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", - повідомили у Повітряних силах о 1:45.

Станом на 01:25 мапа повітряних тривог України виглядала так:

У Київській області виявлено ворожі дрони, працює ППО

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Росія атакує ударними безпілотниками

З вечора 5 лютого російські терористи знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Зокрема, загарбники атакували ударними БпЛА Харків. В одному з районів внаслідок прильоту сталася пожежа на місцевому ринку.

Напередодні ворожа армія обстріляла одну з громад у Дніпропетровській області. Є постраждалі серед цивільного населення.

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