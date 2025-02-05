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Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами: сталась пожежа, є постраждалі

Дніпро, Середа 05 лютого 2025 23:04
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Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами: сталась пожежа, є постраждалі Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами 5 лютого, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували КАБами Новопавлівську громаду Дніпропетровської області 5 лютого. Сталась пожежа, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог поцілив по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, КАБами", - розповів він.

Ударами, за словами голови ОВА, зруйновані будівлі.

"Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", - зазначив Лисак.

Де розташована Новопавлівська громада

Новопавлівська сільська об'єднана територіальна громада - територіальна громада в Україні, в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Адміністративний центр - село Новопавлівка. До складу громади входять 11 сіл.

Ця громада межує з Донецькою областю.

Новопавлівська громада межує з Донецькою областю (wikipedia.org)

Обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровську область часто обстрілюється РФ. Під удари регулярно потрапляють, зокрема, Дніпро та Нікополь.

Останній росіяни атакують з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, де розташована захоплена Запорізька АЕС.

Нагадаємо, 27 січня російські війська обстріляли місто Нікополь. Було пошкоджено промислове підприємство.

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