Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами: сталась пожежа, є постраждалі

Російські війська атакували КАБами Новопавлівську громаду Дніпропетровської області 5 лютого. Сталась пожежа, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог поцілив по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, КАБами", - розповів він. Ударами, за словами голови ОВА, зруйновані будівлі. "Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", - зазначив Лисак. Де розташована Новопавлівська громада Новопавлівська сільська об'єднана територіальна громада - територіальна громада в Україні, в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Адміністративний центр - село Новопавлівка. До складу громади входять 11 сіл. Ця громада межує з Донецькою областю.

Новопавлівська громада межує з Донецькою областю (wikipedia.org)