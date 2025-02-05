Росіяни атакували Одеський район: є влучання в житлову недобудову, жертва та поранений

Російська армія атакувала житлову недобудову в Одеському районі 5 лютого. Є загиблий та поранений, вони проходили поруч під час удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, "Думська".

За даними ЗМІ, росіяни атакували недобудовану житлову новобудову у місті Південне.

"Обидва випадково проходили поруч із будинком. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він.

За даними голови ОВА, ще один чоловік - у тяжкому стані в лікарні.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік", - розповів Кіпер.

Обстріли Одеси та області

Російські війська з постійною періодичністю обстрілюють Одесу та область ракетами і дронами. Наприклад, у ніч на 1 лютого окупанти дронами атакували Одеський район. Постраждали 9-річна дитина і жінка.

Крім того, в ніч на 31 січня росіяни атакували дронами Чорноморськ Одеської області. Тоді постраждали четверо людей.

А 31 січня російські війська атакували балістикою Одесу. Під удар потрапив історичний центр міста, зокрема готель "Брістоль". Також постраждали люди.

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