Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські терористи ввечері 5 лютого запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 з північно-східного, східного та південного напрямків.

Близько 22:00 дрони вже фіксувалися у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

О 22:58 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого БпЛА до міста Кропивницький зі сходу.

Станом на 23:03, ворожі дрони рухалися:

на південному заході Сумської області курсом на захід і південний-захід;

у центрі Кіровоградської області, курс - західний;

на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс - північний;

на півдні та півночі Харківської області, курс - північний/південний;

на сході Київської області, курс - південний.

Також оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу в Черкаському, Золотоніському районах та Звенигородському районах Черкаської області.

О 23:23 військові повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу.

О 23:32 повідомили про ворожий ударний БпЛА над Сумами. У місті чутно вибухи.

За останніми даними військових, станом на 23:45, ворожі дрони рухалися:

на південному заході Сумської області, курсом на захід/південний-захід/північний-захід;

на південному заході Кіровоградської області, курс - західний/південно-західний;

на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс - північний/східний;

на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс - південний/південно-західний;

на сході Черкаської області, курс - південний.

Станом на 00:14 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)