Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів
Російські терористи ввечері 5 лютого запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші групи БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 з північно-східного, східного та південного напрямків.
Близько 22:00 дрони вже фіксувалися у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
О 22:58 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого БпЛА до міста Кропивницький зі сходу.
Станом на 23:03, ворожі дрони рухалися:
- на південному заході Сумської області курсом на захід і південний-захід;
- у центрі Кіровоградської області, курс - західний;
- на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс - північний;
- на півдні та півночі Харківської області, курс - північний/південний;
- на сході Київської області, курс - південний.
Також оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу в Черкаському, Золотоніському районах та Звенигородському районах Черкаської області.
О 23:23 військові повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу.
О 23:32 повідомили про ворожий ударний БпЛА над Сумами. У місті чутно вибухи.
За останніми даними військових, станом на 23:45, ворожі дрони рухалися:
- на південному заході Сумської області, курсом на захід/південний-захід/північний-захід;
- на південному заході Кіровоградської області, курс - західний/південно-західний;
- на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс - північний/східний;
- на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс - південний/південно-західний;
- на сході Черкаської області, курс - південний.
Станом на 00:14 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Обстріли Росії
Армія російських загарбників продовжує обстрілювати Україну ракетами, керованими авіабомбами (КАБами) та ударними дронами.
Ввечері 5 лютого росіяни вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Дніпропетровської області. На місці прильотів є постраждалі серед місцевого населення.
Вдень терористи атакували місто Південне в Одеській області. Є загиблі й постраждалі.
Тим часом Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю масовано атакують безпілотники. З цього міста агресор щодня запускає "Шахеди" в напрямку України.
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