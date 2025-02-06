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В Киевской области обнаружены вражеские дроны, работает ПВО

Четверг 06 февраля 2025 01:42
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В Киевской области обнаружены вражеские дроны, работает ПВО Фото: силы противовоздушной обороны сбивают российские "Шахеды" в Киевской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воздушном пространстве Киевской области военные обнаружили российские ударные беспилотники. По вражеским целям работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Жителям советуют находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу военных.

Добавим, что в 1:23 военные объявили воздушную тревогу в городе Киеве из-за приближения вражеских БпЛА из Броваров.

"Внимание! г.Киев! Вражеские ударные БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах в 1:45.

По состоянию на 01:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Киевской области обнаружены вражеские дроны, работает ПВО

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Россия атакует ударными беспилотниками

С вечера 5 февраля российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

В частности, захватчики атаковали ударными БпЛА Харьков. В одном из районов из-за прилета произошел пожар на местном рынке.

Накануне вражеская армия обстреляла одну из общин в Днепропетровской области. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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