В Киевской области обнаружены вражеские дроны, работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области военные обнаружили российские ударные беспилотники. По вражеским целям работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Жителям советуют находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу военных.

Добавим, что в 1:23 военные объявили воздушную тревогу в городе Киеве из-за приближения вражеских БпЛА из Броваров.

"Внимание! г.Киев! Вражеские ударные БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах в 1:45.

По состоянию на 01:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)