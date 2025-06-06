В Киевской области отремонтировали железную дорогу после ночной атаки РФ

В Киевской области завершили восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая была повреждена во время ночной атаки России 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пригородные поезда также будут курсировать по привычному маршруту.

Как отметили в УЗ, участок уже открыт для движения поездов, поэтому они возвращаются к привычному маршруту курсирования и уже будут прибывать без опозданий.

"Завершено восстановление железнодорожной инфраструктуры на Киевщине, которую сегодня ночью повредил враг! Пути, средства связи и контактная сеть восстановлены с опережением прогнозируемых сроков", - говорится в сообщении.

Обстрел Киева и области 6 июня

Напомним, этой ночью, 6 июня, россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки. В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы были перебои со светом. В результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, в Киевской области в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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