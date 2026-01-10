ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Київській області розгорнули перші "Вагони незламності"

Україна, Київська область, Субота 10 січня 2026 20:02
UA EN RU
В Київській області розгорнули перші "Вагони незламності" Фото: "Вагон незламності" від "Укрзалізниці" (Юлія Свириденко, Telegram)
Автор: Антон Корж

В Київській області з 10 січня запрацювали перші "Вагони незламності" від "Укрзалізниці". Це фактично ті ж самі "пункти незламності", але на базі пасажирських вагонів, які взято з неробочого парку залізничних перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Юлії Свириденко та "Укрзалізницю".

За словами Свириденко, "Вагони незламності" - це додаткове рішення до існуючих стаціонарних "пунктів незламності". Перші сім вагонів запрацювали у Київській області, загалом переобладнано 100 вагонів. Вони взяті з неробочого вагонного парку.

"Тут є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей із дітьми та для домашніх улюбленців. Один вагон може одночасно прийняти близько 40 людей", - сказано у повідомленні.

За заявою "Укрзалізниці", три "Вагони незламності" діють у Броварах, два у Борисполі, а ще два - у Василькові (станція Васильків-Центр).

"У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю. Також є все необхідне для дітей - мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри. Для пасажирів з улюбленцями ми приготували смаколики у дружньому до тварин купе", - сказано у повідомленні.

Фото: Юлія Свириденко та "Укрзалізниця"

Обстріл Києва те перебої з теплопостачанням: деталі

Зазначимо, після масовавного ракетно-дронового удару по Києву 9 січня по всій столиці ввели екстрені відключення електроенергії. Також є великі проблеми з теплопостачанням та водою, почалося злиття води з систем опалення.

У КМДА пояснили, що злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Такий крок дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання. Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Станом на ранок 10 січня у Києві повернули теплопостачання приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Продовжуються відновлювальні роботи. Також у столиці все ще діють екстрені відключення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Бровари Васильків Бориспіль Укрзалізниця Юлія Свириденко Опалювальный сезон
Новини
Зеленський: є результати спецоперацій СБУ та погоджено нові
Зеленський: є результати спецоперацій СБУ та погоджено нові
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка