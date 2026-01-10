ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Киевской области развернули первые "Вагоны несокрушимости"

Украина, Киевская область, Суббота 10 января 2026 20:02
UA EN RU
В Киевской области развернули первые "Вагоны несокрушимости" Фото: "Вагон несокрушимости" от "Укрзализныци" (Юлия Свириденко, Telegram)
Автор: Антон Корж

В Киевской области с 10 января заработали первые "Вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". Это фактически те же самые "пункты несокрушимости", но на базе пассажирских вагонов, которые взяты из нерабочего парка железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко и"Укрзализныцю".

По словам Свириденко, "Вагоны несокрушимости" - это дополнительное решение к существующим стационарным "пунктам несокрушимости". Первые семь вагонов заработали в Киевской области, всего переоборудовано 100 вагонов. Они взяты из нерабочего вагонного парка.

"Здесь есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев. Один вагон может одновременно принять около 40 человек", - сказано в сообщении.

По заявлению "Укрзализныци", три "Вагона несокрушимости" действуют в Броварах, два в Борисполе, а еще два - в Василькове (станция Васильков-Центр).

"В вагонах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатного согревающего чая. Также есть все необходимое для детей - мультики, игры, раскраски, книги и настольные игры. Для пассажиров с любимцами мы приготовили вкусности в дружественном к животным купе", - говорится в сообщении.

Фото: Юлия Свириденко и "Укрзализныця"

Обстрел Киева то перебои с теплоснабжением: детали

Отметим, после массированного ракетно-дронового удара по Киеву 9 января по всей столице ввели экстренные отключения электроэнергии. Также есть большие проблемы с теплоснабжением и водой, началось сливание воды из систем отопления.

В КГГА объяснили, что слив воды является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

По состоянию на утро 10 января в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы. Также в столице все еще действуют экстренные отключения электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Бровары Васильків Борисполь Укрзализныця Юлия Свириденко Отопительный сезон
Новости
Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые
Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка