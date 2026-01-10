В Киевской области развернули первые "Вагоны несокрушимости"

В Киевской области с 10 января заработали первые "Вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". Это фактически те же самые "пункты несокрушимости", но на базе пассажирских вагонов, которые взяты из нерабочего парка железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко и "Укрзализныцю ".

По словам Свириденко, "Вагоны несокрушимости" - это дополнительное решение к существующим стационарным "пунктам несокрушимости". Первые семь вагонов заработали в Киевской области, всего переоборудовано 100 вагонов. Они взяты из нерабочего вагонного парка.

"Здесь есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев. Один вагон может одновременно принять около 40 человек", - сказано в сообщении.

По заявлению "Укрзализныци", три "Вагона несокрушимости" действуют в Броварах, два в Борисполе, а еще два - в Василькове (станция Васильков-Центр).

"В вагонах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатного согревающего чая. Также есть все необходимое для детей - мультики, игры, раскраски, книги и настольные игры. Для пассажиров с любимцами мы приготовили вкусности в дружественном к животным купе", - говорится в сообщении.