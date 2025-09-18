У Києві працює ППО: місто під атакою ''Шахедів''

Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух БпЛА в напрямку Києва з півдня.

Карта повітряних тривог станом на 03:35 виглядає так:

У Київській ОВА просять не фотографувати та не знімати роботу ЗСУ.

А також не нехтувати правилами безпеки і залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено о 03:45

"У столиці, на Оболоні, працюють сили ППО", - повідомив Київській міський голова Віталій Кличко.