Війна в Україні

У Києві працює ППО: місто під атакою ''Шахедів''

Ілюстративне фото: у Києві та області працює ППО (Facebook/ PvKPivden)
Автор: Марина Балабан

У Київській області працює ППО через рух ворожих дронів. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух БпЛА в напрямку Києва з півдня.

Карта повітряних тривог станом на 03:35 виглядає так: 

У Київській ОВА просять не фотографувати та не знімати роботу ЗСУ.

А також не нехтувати правилами безпеки і залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено о 03:45

"У столиці, на Оболоні, працюють сили ППО", - повідомив Київській міський голова Віталій Кличко.

 

Ввечері 17 вересня російські війська запустили безпілотники по Україні. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 17 вересня було здійснено комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.

Також російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.

