RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве работает ПВО: город под атакой ''Шахедов''

Иллюстративное фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области работает ПВО из-за движения вражеских дронов. В столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении Киева с юга.

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:35 выглядит так:

В Киевской ОВА просят не фотографировать и не снимать работу ВСУ.

А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновлено в 03:45

"В столице, на Оболони, работают силы ПВО", - сообщил Киевской городской голова Виталий Кличко.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская область