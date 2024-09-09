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У Київській області працювали сили ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках. Це було під час повітряної тривоги.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО" - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА.

За словами президента Володимира Зеленського, за тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" та понад 60 ракет.

Протягом останніх кількох днів російські безпілотники впали на територію двох країн НАТО - Латвії та Румунії. Видання Delfi пише, що за наявною в розпорядженні Збройних Сил Латвії інформацією, безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Білорусі. У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський безпілотник.

"НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії", - відреагували в Альянсі.

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Київ