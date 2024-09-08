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НАТО засудило порушення повітряного простору Румунії дроном РФ

Неділя 08 вересня 2024 17:15
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НАТО засудило порушення повітряного простору Румунії дроном РФ Фото: Росія порушила повітряний простір Румунії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цієї ночі під час чергової дронової атаки РФ, один із безпілотників росіян порушив повітряний простір Румунії. У НАТО засудили такі дії.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

"НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії", - написав Джоане.

Він додав, що хоч Альянс не має інформації, яка вказує на навмисний напад Росії на союзників НАТО, проте такі дії безвідповідальні та потенційно небезпечні.

Що відомо

У ніч із 7 на 8 вересня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Здебільшого їх фіксували в Одеській області.

О 02:49 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрон росіян перетнув кордон Румунії і увійшов у повітряний простір цієї держави. Безпілотник був на території країни НАТО майже годину. О 03:41 стало відомо, що дрон залишив Румунію.

Падіння дрона РФ у Латвії

Нагадаємо, що вчора у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник, про що заявив латвійський президент Едгар Рінкевичс. Наразі триває розслідування.

Він зазначив, що кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає.

За інформацією Національних Збройних Сил (НЗС), безпілотник увійшов у повітряний простір Латвії з боку Білорусі.

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