За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів", - Зеленський
РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" та понад 60 ракет. І це лише за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "Шахедів", понад 60 ракет різних типів", - розповів він.
За його словами, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб - ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.
"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту - заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - додав президент.
Засідання "Рамштайну"
6 вересня на американській авіабазі в Німеччині відбулася 24-та зустріч Контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн", вперше за участю президента Володимира Зеленського.
На ній союзники зробили низку важливих заяв та пообіцяли нові поставки зброї. Зокрема, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США та Україна працюють над заміною комплексів ППО С-300. Це саме стосується і ракет Р-27.
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