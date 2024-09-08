Фото: у Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський дрон (Getty Images)

У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час російської атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, жителі в повітах Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням RO-Alert о 2:20 та 2:38. Два літаки F-16 Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та покинув територію в бік України. "З наявних на даний момент даних, є ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі", - зазначають у Міноборони. Румунія заявила, що засуджує атаки Росії проти української цивільної інфраструктури.