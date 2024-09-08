У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський дрон
У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час російської атаки на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Як зазначається, жителі в повітах Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням RO-Alert о 2:20 та 2:38.
Два літаки F-16 Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та покинув територію в бік України.
"З наявних на даний момент даних, є ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі", - зазначають у Міноборони.
Румунія заявила, що засуджує атаки Росії проти української цивільної інфраструктури.
Що цьому передувало
В ніч на 8 вересня Росія випустила по Україні чотири ракети Х-59 з авіації. Українські воїни знищили одну російську ракети, ще три не досягли цілі.
Також окупанти випустили по Україні 23 ударних безпілотники. 15 з них знищили сили протиповітряної оборони. Два "Шахеди", ймовірно, впали.
Повітряні сили вночі повідомляли, що російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Жителі прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.
Варто додати, що Румунія є членом НАТО. Це не вперше російські дрони порушують її повітряний простір.
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