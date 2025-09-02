ua en ru
У Київській області працює ППО по ворожих дронах

Вівторок 02 вересня 2025 19:06
У Київській області працює ППО по ворожих дронах Фото: у Київській області працює ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 2 вересня знову запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, КМВА та карту повітряних тривог.

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - повідомили в КМВА.

Українців також закликають дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Як зазначили у Повітряних силах, станом на зарар російські дрони рухаються із Київщини на Житомирщину.

Карта повітряних тривог станом на 19:06
У Київській області працює ППО по ворожих дронах

Обстріл України 2 вересня

Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 вересня, у Києві оголосили повітряну тривогу. У напрямку столиці летіли російські ударні дрони.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі Києва працюють протиповітряні сили.

Уже вдень стало відомо, що на одній із центральних вулиць у Голосіївському районі було виявлено уламки російського безпілотника.

За даними Повітряних сил, загалом росіяни запустили 53 ударних дрони типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість дронів летіла в бік Києва.

Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/пригнічено 48 ворожих безпілотників.

