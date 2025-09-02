У Київській області працює ППО по ворожих дронах
Російські війська ввечері 2 вересня знову запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У Київській області працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, КМВА та карту повітряних тривог.
"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - повідомили в КМВА.
Українців також закликають дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
Як зазначили у Повітряних силах, станом на зарар російські дрони рухаються із Київщини на Житомирщину.
Карта повітряних тривог станом на 19:06
Обстріл України 2 вересня
Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 вересня, у Києві оголосили повітряну тривогу. У напрямку столиці летіли російські ударні дрони.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі Києва працюють протиповітряні сили.
Уже вдень стало відомо, що на одній із центральних вулиць у Голосіївському районі було виявлено уламки російського безпілотника.
За даними Повітряних сил, загалом росіяни запустили 53 ударних дрони типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість дронів летіла в бік Києва.
Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/пригнічено 48 ворожих безпілотників.