В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Российские войска вечером 2 сентября снова запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, КМВА и карту воздушных тревог.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сообщили в КГВА.

Украинцев также призывают соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Как отметили в Воздушных силах, по состоянию на зарар российские дроны движутся из Киевской области на Житомирщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:06

