В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Вторник 02 сентября 2025 19:06
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам Фото: в Киевской области работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 2 сентября снова запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, КМВА и карту воздушных тревог.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сообщили в КГВА.

Украинцев также призывают соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Как отметили в Воздушных силах, по состоянию на зарар российские дроны движутся из Киевской области на Житомирщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:06
Обстрел Украины 2 сентября

Напомним, сегодня утром, 2 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу. В направлении столицы летели российские ударные дроны.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева работают противовоздушные силы.

Уже днем стало известно, что на одной из центральных улиц в Голосеевском районе были обнаружены обломки российского беспилотника.

По данным Воздушных сил, всего россияне запустили 53 ударных дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство дронов летели в сторону Киева.

По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских беспилотников.

