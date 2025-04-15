У Київській області посилять заходи безпеки під час Великодня: чого очікувати

У Київській області введуть обмеження та заходи безпеки під час Великодня. У святкові дні поліція, ДСНС та СБУ працюватимуть у посиленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

У тому ж числі рекомендовано складати графіки служб та освячення великодніх кошиків, щоб уникнути скупчення людей в одному місці.

Під час Великодня, яки пише ОВА:

Посилення заходів безпеки під час Великодня

Протягом останніх місяців країна-терорист Росія суттєво посилила обстріли по цивільних місцях й об'єктах України. Наприклад, 13 квітня, ворог вдарив по центру Сум під час Вербної неділі, внаслідок чого загинули 35 людей.

Окремо варто додати, що під час Великодня посилення заходів безпеки діятиме не лише у Київській області, але й у:

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