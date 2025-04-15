В Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи: чего ожидать

Иллюстративное изображение: в Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи (Getty Images)

В Киевской области введут ограничения и меры безопасности во время Пасхи. В праздничные дни полиция, ГСЧС и СБУ будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Во время Пасхи, как пишет ОВА: комендантский час останется без изменений . Пребывание ночью на улице и в дальнейшем запрещено;

. Пребывание ночью на улице и в дальнейшем запрещено; ночные богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме;

посещать храм можно исключительно после завершения комендантского часа;

в случае воздушной тревоги верующие должны пройти в укрытие. Количество присутствующих в храме должно соответствовать вместимости ближайшего убежища. В том же числе рекомендовано составлять графики служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать скопления людей в одном месте. Правоохранительные органы, СБУ и ГСЧС будут работать в усиленном режиме.