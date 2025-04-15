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В Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи: чего ожидать

Вторник 15 апреля 2025 15:20
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В Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи: чего ожидать Иллюстративное изображение: в Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области введут ограничения и меры безопасности во время Пасхи. В праздничные дни полиция, ГСЧС и СБУ будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Во время Пасхи, как пишет ОВА:

  • комендантский час останется без изменений. Пребывание ночью на улице и в дальнейшем запрещено;
  • ночные богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме;
  • посещать храм можно исключительно после завершения комендантского часа;
  • в случае воздушной тревоги верующие должны пройти в укрытие. Количество присутствующих в храме должно соответствовать вместимости ближайшего убежища.

В том же числе рекомендовано составлять графики служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

Правоохранительные органы, СБУ и ГСЧС будут работать в усиленном режиме.

    Усиление мер безопасности во время Пасхи

    В течение последних месяцев страна-террорист Россия существенно усилила обстрелы по гражданским местам и объектам Украины. Например, 13 апреля, враг ударил по центру Сум во время Вербного воскресенья, в результате чего погибли 35 человек.

    Отдельно стоит добавить, что во время Пасхи усиление мер безопасности будет действовать не только в Киевской области, но и в:

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