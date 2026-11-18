Зранку середи, 18 листопада, тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у двох населених пунктах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Де саме й чому погіршилась якість повітря

Українцям розповіли, що зранку 18 листопада якість повітря тимчасово погіршилась у двох населених пунктах Київської області:

у селищі Іванків ;

; у місті Бровари.

Там було зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.

"В інших населених пунктах Київщини якість повітря залишається в межах безпечних норм", - зауважили в ОВА.

Тобто перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин виявлено не було.

"Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону", - повідомили спеціалісти.

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Як на забруднення впливає поточна погода

За даними Київської обласної військової (державної) адміністрації, концентрація дрібнодисперсного пилу "поступово знижується".

Громадянам пояснили, що вітер, хмарність і дощі - сприяють перемішуванню приземного шару атмосфери.

"Тому застою шкідливих речовин немає. Індекс якості повітря залишається добрим", - уточнили експерти.

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Що радять мешканцям Іванкова та Броварів

В ОВА нагадали, що тривалий вплив таких частинок (дрібнодисперсного пилу) може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Зазначається, що особливо чутливими до них є діти, люди старшого віку та ті, хто має підвищену чутливість до подразників.

З огляду на таку ситуацію, фахівці рекомендують: