У Київській області погіршилась якість повітря: локації, причина й поради ОВА
Зранку середи, 18 листопада, тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у двох населених пунктах Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Де саме й чому погіршилась якість повітря
Українцям розповіли, що зранку 18 листопада якість повітря тимчасово погіршилась у двох населених пунктах Київської області:
- у селищі Іванків;
- у місті Бровари.
Там було зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.
"В інших населених пунктах Київщини якість повітря залишається в межах безпечних норм", - зауважили в ОВА.
Тобто перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин виявлено не було.
"Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону", - повідомили спеціалісти.
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Як на забруднення впливає поточна погода
За даними Київської обласної військової (державної) адміністрації, концентрація дрібнодисперсного пилу "поступово знижується".
Громадянам пояснили, що вітер, хмарність і дощі - сприяють перемішуванню приземного шару атмосфери.
"Тому застою шкідливих речовин немає. Індекс якості повітря залишається добрим", - уточнили експерти.
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Що радять мешканцям Іванкова та Броварів
В ОВА нагадали, що тривалий вплив таких частинок (дрібнодисперсного пилу) може спричиняти дискомфорт під час дихання.
Зазначається, що особливо чутливими до них є діти, люди старшого віку та ті, хто має підвищену чутливість до подразників.
З огляду на таку ситуацію, фахівці рекомендують:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря - увімкнути його на максимальний режим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стривожило міжнародну групу вчених, які дослідили чорнобильські "гарячі частинки" через 40 років після аварії на ЧАЕС.
Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
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