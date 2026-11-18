В Киевской области ухудшилось качество воздуха: локации, причина и советы ОВА
Утром среды, 18 ноября, временное ухудшение качества воздуха зафиксировали в двух населенных пунктах Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Где именно и почему ухудшилось качество воздуха
Украинцам рассказали, что утром 18 ноября качество воздуха временно ухудшилось в двух населенных пунктах Киевской области:
- в поселке Иванков;
- в городе Бровары.
Там был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.
"В других населенных пунктах Киевской области качество воздуха остается в пределах безопасных норм", - отметили в ОВА.
То есть превышений допустимого содержания химических и биологических веществ обнаружено не было.
"Уровень гамма-излучения соответствует природному фону", - сообщили специалисты.
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Как на загрязнение влияет текущая погода
По данным Киевской областной военной (государственной) администрации, концентрация мелкодисперсной пыли "постепенно снижается".
Гражданам объяснили, что ветер, облачность и дожди - способствуют перемешиванию приземного слоя атмосферы.
"Поэтому застоя вредных веществ нет. Индекс качества воздуха остается хорошим", - уточнили эксперты.
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Что советуют жителям Иванкова и Броваров
В ОВА напомнили, что длительное влияние таких частиц (мелкодисперсной пыли) может вызывать дискомфорт при дыхании.
Отмечается, что особенно чувствительны к ним дети, люди старшего возраста и те, кто имеет повышенную чувствительность к раздражителям.
Учитывая такую ситуацию, специалисты рекомендуют:
- держать окна закрытыми;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии воздухоочистителя - включить его на максимальный режим.
Напомним, ранее мы рассказывали, что встревожило международную группу ученых, исследовавших чернобыльские "горячие частицы" через 40 лет после аварии на ЧАЭС.
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