В Київській області можуть лунати вибухи, працюють сапери
В Київській області може бути гучно. У Вишгородському районі працюють сапери.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
"У передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюють наші сапери Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.
Цивільних закликають зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги - перебувати в укриттях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бучанському та Вишгородському районах, 12 травня, також знищували вибухонебезпечні предмети.
Зокрема у той самий день в Івано-Франківській області відбувались військові навчання внаслідок чого в регіоні лунали вибухи.
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