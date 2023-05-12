Працюють сапери. У передмісті Києва сьогодні лунатимуть вибухи

У передмісті столиці та в Київській області сьогодні лунатимуть вибухи. Жителів попередили про роботу саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Київську ОВА.

Сьогодні у Бучанському та Вишгородському районах будуть працювати сапери. Фахівці знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"У передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюють наші сапери... Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні жителів Івано-Франківської області попередили про навчання військових. У регіоні можуть лунати вибухи.

Також зазначимо, що жителів Києва закликали не ігнорувати сирени та під час кожної повітряної тривоги йти в укриття.

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