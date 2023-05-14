В Киевской области могут раздаваться взрывы, работают саперы
В Киевской области может быть шумно. В Вышгородском районе работают саперы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
"В пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов! Это работают наши саперы Сегодня, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет пресс-служба.
Гражданских призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги - находиться в укрытиях.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Бучанском и Вышгородском районах, 12 мая, также уничтожали взрывоопасные предметы.
В частности, в тот же день в Ивано-Франковской области проходили военные учения, в результате чего в регионе раздавались взрывы.
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