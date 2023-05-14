ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области могут раздаваться взрывы, работают саперы

Новина українською →
Воскресенье 14 мая 2023 11:47
В Киевской области могут раздаваться взрывы, работают саперы Фото: в Киевской области могут раздаваться взрывы, работают саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области может быть шумно. В Вышгородском районе работают саперы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"В пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов! Это работают наши саперы Сегодня, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет пресс-служба.

Гражданских призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги - находиться в укрытиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Бучанском и Вышгородском районах, 12 мая, также уничтожали взрывоопасные предметы.

В частности, в тот же день в Ивано-Франковской области проходили военные учения, в результате чего в регионе раздавались взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киевская область
NEWS
ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции, - ISW
ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции, - ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть