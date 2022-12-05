У Київській області майже половина абонентів без світла після ракетного удару
У понеділок, 5 грудня, у Київській області після масованого ракетного удару без світла залишаються близько 40% абонентів. У регіоні діють аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.
"Зараз у нас приблизно 40% області залишається без електроенергії, це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли ми зможемо відновити електропостачання для більшості абонентів", - розповів Кулеба.
За його словами, поновлення залежатиме від наслідків сьогоднішньої ракетної атаки.
Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася масштабна повітряна тривога, під час якої у низці регіонів спрацювали системи ППО.
Згодом стало відомо, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, росіяни вдарили ракетами по енергетичних об'єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.