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У Київській області майже половина абонентів без світла після ракетного удару

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Понеділок 05 грудня 2022 18:21
У Київській області майже половина абонентів без світла після ракетного удару Ілюстративне фото: у Київській області майже половина абонентів без світла після ракетного удару (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, у Київській області після масованого ракетного удару без світла залишаються близько 40% абонентів. У регіоні діють аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

"Зараз у нас приблизно 40% області залишається без електроенергії, це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли ми зможемо відновити електропостачання для більшості абонентів", - розповів Кулеба.

За його словами, поновлення залежатиме від наслідків сьогоднішньої ракетної атаки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася масштабна повітряна тривога, під час якої у низці регіонів спрацювали системи ППО.

Згодом стало відомо, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, росіяни вдарили ракетами по енергетичних об'єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

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Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії