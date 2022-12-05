Иллюстративное фото: в Киевской области почти половина абонентов без света после ракетного удара (Getty Images)

В понедельник, 5 декабря, в Киевской области после массированного ракетного удара без света остаются около 40% абонентов. В регионе действуют аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

"Сейчас у нас приблизительно 40% области остается без электроэнергии, это аварийное отключение. Также мы сейчас ведем консультации насчет того, когда мы сможем возобновить электроснабжение для большей части абонентов", - рассказал Кулеба. По его словам, возобновление будет зависеть от последствий сегодняшней ракетной атаки.