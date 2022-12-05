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Влучання у трьох областях та екстрені відключення: наслідки удару по Україні

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Київ, Понеділок 05 грудня 2022 17:33
Влучання у трьох областях та екстрені відключення: наслідки удару по Україні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок ракетних ударів по Україні 5 грудня зафіксовано влучання по енергетичних об'єктах у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, сьогодні Росія спробувала знову занурити Україну в темряву та холод, але завдяки протиповітряній обороні задум не вдався.

"Енергетична система країни працює і залишається цілісною. Були влучання по енергооб'єктах у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення для збалансування системи та уникнення аварій", - зазначив він.

Він наголосив, що рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. А також уточнив, що чергового масованого ракетного удару Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сили ППО збили більшість випущених Україною ракет.

Внаслідок пошкоджень під загрозою водопостачання Одеської області .

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