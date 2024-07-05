У Київській області через атаку "Шахедів" пошкоджені будинки

Внаслідок нічної ворожої повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" у Макарівській громаді Київської області були пошкоджені приватні будинки в одному з населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівського міського голову Вадима Токара.
Він зазначив, що пошкодження цивільної інфраструктури сталося через падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.
"Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль", - йдеться в публікації мера у Telegram.
За його словами, в будинках були вибиті вікна, також пошкоджені двері та дахи.
На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв.
"Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків", - поінформував Токар.
Він також закликав не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги.
Раніше повідомлялося, що через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників з пізнього вечора 4 липня в різних областях України була оголошена повітряна тривога.
Згодом стало відомо про роботу сил та засобів ППО в Київській області, а через деякий час - і на підступах до Києва.
Крім того, в Одеській області також тривала бойова робота по відбиттю ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.
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