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В Киевской области из-за атаки "Шахедов" повреждены дома

Иллюстративное фото: в Макаровской общине Киевской области из-за падения обломков БПЛА повреждены дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате ночной вражеской воздушной атаки с применением "Шахедов" в Макаровской общине Киевской области были повреждены частные дома в одном из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровского городского голову Вадима Токара.

Он отметил, что повреждение гражданской инфраструктуры произошло из-за падения обломков сбитой вражеской воздушной цели.

"Сегодня ночью Макаровская община была атакована враждебными БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль", - говорится в публикации мэра в Telegram.

По его словам, в домах были выбиты окна, также повреждены двери и крыши.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

"Все необходимые службы работают на месте происшествия по описанию, фиксации и ликвидации последствий", - проинформировал Токар.

Он также призвал не игнорировать сообщения о воздушных тревогах.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников с позднего вечера 4 июля в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву.

Кроме того, в Одесской области также велась боевая работа по отражению вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

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Киевская областьАтака дронов