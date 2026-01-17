У Київській області 56 тисяч будинків залишилися без світла через нічну атаку РФ

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть в усіх областях України. Причиною запровадження таких заходів є наслідки масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Зазначимо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.

Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві, де наразі найскладніша ситуація з електроенергією та опаленням.