В Киевской области 56 тысяч домов остались без света из-за ночной атаки РФ

Отключение света в Украине

Напомним, в субботу, 17 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины. Причиной введения таких мер являются последствия массированных комбинированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Отметим, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве, где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией и отоплением.