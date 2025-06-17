Киевская область подверглась комбинированному удару: есть пострадавшая и повреждения
Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области в в ночь на 17 июня. Уже известно как минимум об одной пострадавшей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
"Враг массированно атакует Киевщину БПЛА и ракетами. Под ударами мирные населенные пункты области. К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резанная рана правого плеча", - сообщил Калашник.
Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом, в котором выбило окна.
Также последствия российской атаки зафиксированы в Броварском районе Киевской области. Там загорелись крыша частного дома и хозяйственное строение на территории предприятия.
Более подробная информация о последствиях, как отметил Калашник, будет предоставлена позже, поскольку атака оккупантов продолжается.
Удар по Киеву 17 июня
Напомним, россияне совершили массированную ночную атаку на украинскую столицу, запустив дроны ударного типа "Шахед".
Во время атаки в Киеве пропадал свет в частном секторе в Голосеевском районе, а также в Дарницком районе - в районе Красного Хутора. Мэр столицы Виталий Кличко пояснил, что отключения не связаны с обстрелом, а произошли в результате срабатывания автоматики.
Также он рассказал, что во время налета на Киев скончался гражданин США.
Пострадали минимум 16 человек, а последствия атаки были зафиксированы на 12 локациях в 6 районах столицы. Более подроную информацию об ударе по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.
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