Киевская область подверглась комбинированному удару: есть пострадавшая и повреждения

Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области в в ночь на 17 июня. Уже известно как минимум об одной пострадавшей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram .

"Враг массированно атакует Киевщину БПЛА и ракетами. Под ударами мирные населенные пункты области. К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резанная рана правого плеча", - сообщил Калашник.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом, в котором выбило окна.

Также последствия российской атаки зафиксированы в Броварском районе Киевской области. Там загорелись крыша частного дома и хозяйственное строение на территории предприятия.

Более подробная информация о последствиях, как отметил Калашник, будет предоставлена позже, поскольку атака оккупантов продолжается.