Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах: яким машинам їхати далі заборонено

Сьогодні, 30 червня, на дорогах Київської області ввели "тепловий режим". Йдеться про те, що деяким транспортним засобам рухатись під час сильної спеки заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Київської області у Telegram.
Головне:
Правоохоронці розповіли, що з 11 години вівторка, 30 червня, на території Київської області введено так званий "тепловий режим".
Громадянам пояснили, що коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше, рухатись заборонено вантажівкам - задля збереження дорожнього покриття.
Уточнюється, що така заборона стосується транспорту:
За даними Патрульної поліції Київської області, під час дії обмеження водіям - для тимчасової стоянки транспортних засобів - рекомендовано використовувати наявні майданчики:
"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували правоохоронці.
Згідно з інформацією прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, запроваджені на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюються на водіїв транспортних засобів, які:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, в які години та дні найкраще перетинати кордон, щоб не застрягти у чергах (за інформацією ДПСУ).
Читайте також, що (за інформацією патрульних) повинен мати у машині кожен водій.