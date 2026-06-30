Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах: яким машинам їхати далі заборонено

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, в які години та дні найкраще перетинати кордон, щоб не застрягти у чергах (за інформацією ДПСУ).

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