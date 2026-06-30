Киевская область ввела "тепловой режим" на дорогах: каким машинам ехать дальше запрещено

Сегодня, 30 июня, на дорогах Киевской области ввели "тепловой режим". Речь о том, что некоторым транспортным средствам двигаться во время сильной жары запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киевской области в Telegram.
Главное:
Правоохранители рассказали, что с 11 часов вторника, 30 июня, на территории Киевской области введен так называемый "тепловой режим".
Гражданам объяснили, что когда температурные показатели воздуха +28 градусов по Цельсию и более, двигаться запрещено грузовикам - для сохранения дорожного покрытия.
Уточняется, что такой запрет касается транспорта:
По данным Патрульной полиции Киевской области, во время действия ограничения водителям - для временной стоянки транспортных средств - рекомендовано использовать имеющиеся площадки:
"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили правоохранители.
Согласно информации пресс-службы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, введенные на фоне жары ограничения движения не распространяются на водителей транспортных средств, которые:
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