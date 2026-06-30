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Киевская область ввела "тепловой режим" на дорогах: каким машинам ехать дальше запрещено

11:22 30.06.2026 Вт
2 мин
Что делать водителям и где укрыться от жары?
aimg Ирина Костенко
Сильная жара ограничивает движение некоторого транспорта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 30 июня, на дорогах Киевской области ввели "тепловой режим". Речь о том, что некоторым транспортным средствам двигаться во время сильной жары запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Главное:

  • Когда действует запрет: с 11:00, 30 июня, во время жары на уровне +28°C и выше.
  • Кто не может двигаться: грузовики фактической массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн.
  • Где переждать: на площадках в полосах отвода дорог или возле объектов дорожного сервиса.
  • Цель ограничений: сохранение дорожного покрытия от повреждений.

Каким машинам и почему ехать дальше запрещено

Правоохранители рассказали, что с 11 часов вторника, 30 июня, на территории Киевской области введен так называемый "тепловой режим".

Гражданам объяснили, что когда температурные показатели воздуха +28 градусов по Цельсию и более, двигаться запрещено грузовикам - для сохранения дорожного покрытия.

Уточняется, что такой запрет касается транспорта:

  • фактической массой более 24 т;
  • с погрузкой на ось свыше 7 т.
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Где водителям грузовиков можно переждать жару

По данным Патрульной полиции Киевской области, во время действия ограничения водителям - для временной стоянки транспортных средств - рекомендовано использовать имеющиеся площадки:

  • в полосах отвода автомобильных дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили правоохранители.

Публикация Патрульной полиции Киевской области (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)

Кого из водителей такой запрет не касается

Согласно информации пресс-службы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, введенные на фоне жары ограничения движения не распространяются на водителей транспортных средств, которые:

  • ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций;
  • перевозят опасные грузы;
  • перевозят скоропортящиеся грузы;
  • перевозят живых животных и птицу;
  • осуществляют военные перевозки;
  • транспортируют грузы для нужд обороны.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, в какие часы и дни лучше всего пересекать границу, чтобы не застрять в очередях (по информации ГПСУ).

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