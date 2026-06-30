Киевская область ввела "тепловой режим" на дорогах: каким машинам ехать дальше запрещено

Главное: Когда действует запрет : с 11:00, 30 июня, во время жары на уровне +28°C и выше.

: с 11:00, 30 июня, во время жары на уровне +28°C и выше. Кто не может двигаться : грузовики фактической массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн.

: грузовики фактической массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн. Где переждать : на площадках в полосах отвода дорог или возле объектов дорожного сервиса.

: на площадках в полосах отвода дорог или возле объектов дорожного сервиса. Цель ограничений: сохранение дорожного покрытия от повреждений.

Каким машинам и почему ехать дальше запрещено

Правоохранители рассказали, что с 11 часов вторника, 30 июня, на территории Киевской области введен так называемый "тепловой режим".

Гражданам объяснили, что когда температурные показатели воздуха +28 градусов по Цельсию и более, двигаться запрещено грузовикам - для сохранения дорожного покрытия.

Уточняется, что такой запрет касается транспорта:

фактической массой более 24 т;

с погрузкой на ось свыше 7 т.

Где водителям грузовиков можно переждать жару

По данным Патрульной полиции Киевской области, во время действия ограничения водителям - для временной стоянки транспортных средств - рекомендовано использовать имеющиеся площадки:

в полосах отвода автомобильных дорог;

возле объектов дорожного сервиса.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили правоохранители.

Публикация Патрульной полиции Киевской области (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)

Кого из водителей такой запрет не касается

Согласно информации пресс-службы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, введенные на фоне жары ограничения движения не распространяются на водителей транспортных средств, которые: