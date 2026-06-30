Киевская область ввела "тепловой режим" на дорогах: каким машинам ехать дальше запрещено
Сегодня, 30 июня, на дорогах Киевской области ввели "тепловой режим". Речь о том, что некоторым транспортным средствам двигаться во время сильной жары запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киевской области в Telegram.
Главное:
- Когда действует запрет: с 11:00, 30 июня, во время жары на уровне +28°C и выше.
- Кто не может двигаться: грузовики фактической массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн.
- Где переждать: на площадках в полосах отвода дорог или возле объектов дорожного сервиса.
- Цель ограничений: сохранение дорожного покрытия от повреждений.
Каким машинам и почему ехать дальше запрещено
Правоохранители рассказали, что с 11 часов вторника, 30 июня, на территории Киевской области введен так называемый "тепловой режим".
Гражданам объяснили, что когда температурные показатели воздуха +28 градусов по Цельсию и более, двигаться запрещено грузовикам - для сохранения дорожного покрытия.
Уточняется, что такой запрет касается транспорта:
- фактической массой более 24 т;
- с погрузкой на ось свыше 7 т.
Где водителям грузовиков можно переждать жару
По данным Патрульной полиции Киевской области, во время действия ограничения водителям - для временной стоянки транспортных средств - рекомендовано использовать имеющиеся площадки:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- возле объектов дорожного сервиса.
"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили правоохранители.
Публикация Патрульной полиции Киевской области (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)
Кого из водителей такой запрет не касается
Согласно информации пресс-службы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, введенные на фоне жары ограничения движения не распространяются на водителей транспортных средств, которые:
- ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций;
- перевозят опасные грузы;
- перевозят скоропортящиеся грузы;
- перевозят живых животных и птицу;
- осуществляют военные перевозки;
- транспортируют грузы для нужд обороны.
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