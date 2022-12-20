Київська міська електричка знову курсує за графіком

Сьогодні, 20 грудня, київська кільцева електричка через відсутність достатньої напруги затримувалась і рухалась не за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Kyiv City Express в Telegram.

"Кільцева електричка знову прямує за графіком. Дякуємо за терпіння, їдемо далі!", - написали вони.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.

Раніше ми писали, що сьогодні вранці в роботі метро Києва стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги.

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