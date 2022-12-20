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Киевская городская электричка снова курсирует по графику

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Киев, Вторник 20 декабря 2022 18:53
Киевская городская электричка снова курсирует по графику Фото: киевская городская электричка снова курсирует по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 декабря, киевская кольцевая электричка из-за отсутствия достаточного напряжения задерживалась и двигалась не по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.

"Кольцевая электричка снова следует по графику. Спасибо за терпение, едем дальше!", - написали они.

Напомним, "Укрзализныця" запустила вечерние рейсы по маршруту Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

Раньше мы писали, что сегодня утром в работе метро Киева произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

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