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Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы: график

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 16:49
Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы: график Фото: Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы (t.me/kyiv_city_express)
Автор: Иван Носальский

"Укрзализныця" запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.

Всего с 12 сентября будут запущены четыре ежедневных вечерних рейса:

  • Первый рейс будет отправляться с Дарницы в направлении Троещины и Почайны в 21:31 и прибывать к Святошино в 22:20.
  • Второй рейс будет отправляться с Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и прибывать к Святошино в 22:29.
  • Третий рейс будет отправляться со Святошино в направлении Почайны и Троещины в 21:39 и прибывать к Дарнице в 22:22.
  • Четвертый рейс будет отправляться со Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и прибывать к Дарнице в 22:22.

Напомним, ранее стало известно, что на маршруте Киевской кольцевой электрички запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express.

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Киев Укрзализныця
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