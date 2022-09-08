Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы: график

"Укрзализныця" запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.

Всего с 12 сентября будут запущены четыре ежедневных вечерних рейса: Первый рейс будет отправляться с Дарницы в направлении Троещины и Почайны в 21:31 и прибывать к Святошино в 22:20.

Второй рейс будет отправляться с Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и прибывать к Святошино в 22:29.

Третий рейс будет отправляться со Святошино в направлении Почайны и Троещины в 21:39 и прибывать к Дарнице в 22:22.

Четвертый рейс будет отправляться со Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и прибывать к Дарнице в 22:22.