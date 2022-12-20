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Затримки до години та більше. Кільцева електрика йде сьогодні не за графіком

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 09:57
Затримки до години та більше. Кільцева електрика йде сьогодні не за графіком Фото: електричка Kyiv City Express йде не за графіком 20 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кільцева електричка через відсутність достатньої напруги затримується і рухається не за графіком у вівторок, 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Kyiv City Express.

"Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці", - йдеться в повідомленні.

Затримки у русі є наступними:

  • 7301 - +7 хвилин;
  • 7303 - +4 хвилин;
  • 7306 - +1 год. 11 хв,
  • 7305 - +40 хвилин;
  • 7405 - +37 хвилин;
  • 7406 - +25 хвилин;
  • 7408 - +41 хвилина;
  • 7308 - +39 хвилин;
  • 7310 - +9 хвилин;
  • 7410 - +20 хвилин;
  • 7407 - +1 год. 11 хвилин;
  • 7307 - +30 хвилин;
  • 7412 - +32 хвилини;
  • 7312 - +30 хвилин;

Як повідомлялось, сьогодні вранці в роботі метро Києва стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.

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