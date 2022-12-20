Затримки до години та більше. Кільцева електрика йде сьогодні не за графіком
Кільцева електричка через відсутність достатньої напруги затримується і рухається не за графіком у вівторок, 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Kyiv City Express.
"Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці", - йдеться в повідомленні.
Затримки у русі є наступними:
- 7301 - +7 хвилин;
- 7303 - +4 хвилин;
- 7306 - +1 год. 11 хв,
- 7305 - +40 хвилин;
- 7405 - +37 хвилин;
- 7406 - +25 хвилин;
- 7408 - +41 хвилина;
- 7308 - +39 хвилин;
- 7310 - +9 хвилин;
- 7410 - +20 хвилин;
- 7407 - +1 год. 11 хвилин;
- 7307 - +30 хвилин;
- 7412 - +32 хвилини;
- 7312 - +30 хвилин;
Як повідомлялось, сьогодні вранці в роботі метро Києва стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.
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