Затримки до години та більше. Кільцева електрика йде сьогодні не за графіком

Фото: електричка Kyiv City Express йде не за графіком 20 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кільцева електричка через відсутність достатньої напруги затримується і рухається не за графіком у вівторок, 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Kyiv City Express.