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У роботі метро в Києві стався збій: що про це відомо

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 08:18
У роботі метро в Києві стався збій: що про це відомо Фото: в роботі метро в Києві стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вранці в київському метрополітені в роботі метро стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Оновлено 09:09. Рух потягів метро в Києві відновлений на всіх лініях

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Увага! Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". Енергетики ліквідували всі несправності", - пише Кличко.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на вході до підземки було розміщено оголошення, що з технічних причин рух потягів призупинено.

Тим часом на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен", пасажири масово почали повідомляти про збої в роботі руху потягів.

У роботі метро в Києві стався збій: що про це відомо

Згодом в КМДА пояснили, що через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

"Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід", - попередили в мерії.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено. Наразі енергетики працюють над вирішенням питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві знову відкривають дві центральні станції метро.

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