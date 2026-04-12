Київська кільцева електричка змінює графік: які рейси і коли не поїдуть
У Києві з 13 по 28 квітня тимчасово змінюється графік руху низки рейсів кільцевої електрички. Обмеження пов'язані з початком активної фази ремонтних робіт на залізничній станції Святошин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Kyiv City Express.
Які рейси скасовано
Як повідомляють залізничники, через ремонтні роботи на станції Святошин деякі ранкові та вечірні рейси тимчасово не курсуватимуть.
Зміни стосуються обох напрямків руху кільцем.
На дільниці через Почайну:
- З 13 по 27 квітня скасовано вечірні рейси №7347 (21:37) та №7349 (22:37) сполученням Дарниця - Святошин.
- З 14 по 28 квітня не курсуватиме ранковий рейс №7302 (05:44) сполученням Святошин - Почайна - Дарниця.
На дільниці через Вокзальну:
- З 13 по 27 квітня скасовано вечірні рейси №7447 (21:46) та №7449 (22:46) сполученням Дарниця - Святошин.
- З 14 по 28 квітня не буде ранкового рейсу №7402 (05:38) сполученням Святошин - Вокзальна - Дарниця.
Залізничники наголошують, що ремонт інфраструктури дозволить зробити перевезення більш надійними. Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок містом.
Нові сервіси та рейси "Укрзалізниці"
Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" спільно з молдовськими залізничниками запустила тестовий етап маршруту Київ-Кишинів, що передбачає зупинку безпосередньо біля аеропорту молдовської столиці.
Крім того, компанія продовжує цифровізацію послуг: онлайн-продаж квитків на приміські рейси став доступним ще у семи областях України. Також сервіс купівлі квитків у застосунку став доступним для студентів, які тепер можуть оформлювати пільгові поїздки на електрички без черг у касах.