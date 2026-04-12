Киевская кольцевая электричка меняет график: какие рейсы и когда не поедут

В Киеве с 13 по 28 апреля временно меняется график движения ряда рейсов кольцевой электрички. Ограничения связаны с началом активной фазы ремонтных работ на железнодорожной станции Святошин.

Какие рейсы отменены Как сообщают железнодорожники, из-за ремонтных работ на станции Святошин некоторые утренние и вечерние рейсы временно не будут курсировать. Изменения касаются обоих направлений движения по кольцу. На участке через Почайну: С 13 по 27 апреля отменены вечерние рейсы №7347 (21:37) и №7349 (22:37) сообщением Дарница - Святошин.

С 14 по 28 апреля не будет курсировать утренний рейс №7302 (05:44) сообщением Святошин - Почайна - Дарница. На участке через Вокзальную: С 13 по 27 апреля отменены вечерние рейсы №7447 (21:46) и №7449 (22:46) сообщением Дарница - Святошин.

С 14 по 28 апреля не будет утреннего рейса №7402 (05:38) сообщением Святошин - Вокзальная - Дарница. Железнодорожники отмечают, что ремонт инфраструктуры позволит сделать перевозки более надежными. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.