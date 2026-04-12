ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киевская кольцевая электричка меняет график: какие рейсы и когда не поедут

22:40 12.04.2026 Вс
2 мин
Полный список отмененных рейсов и даты ограничений
aimg Сергей Козачук
Киевская кольцевая электричка меняет график: какие рейсы и когда не поедут Фото: график кольцевой электрички Киева изменится (Getty Images)

В Киеве с 13 по 28 апреля временно меняется график движения ряда рейсов кольцевой электрички. Ограничения связаны с началом активной фазы ремонтных работ на железнодорожной станции Святошин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Kyiv City Express.

Читайте также: Из Киева прямо к самолету: "Укрзализныця" запускает рейс в аэропорт Кишинева

Какие рейсы отменены

Как сообщают железнодорожники, из-за ремонтных работ на станции Святошин некоторые утренние и вечерние рейсы временно не будут курсировать.

Изменения касаются обоих направлений движения по кольцу.

На участке через Почайну:

  • С 13 по 27 апреля отменены вечерние рейсы №7347 (21:37) и №7349 (22:37) сообщением Дарница - Святошин.
  • С 14 по 28 апреля не будет курсировать утренний рейс №7302 (05:44) сообщением Святошин - Почайна - Дарница.

На участке через Вокзальную:

  • С 13 по 27 апреля отменены вечерние рейсы №7447 (21:46) и №7449 (22:46) сообщением Дарница - Святошин.
  • С 14 по 28 апреля не будет утреннего рейса №7402 (05:38) сообщением Святошин - Вокзальная - Дарница.

Железнодорожники отмечают, что ремонт инфраструктуры позволит сделать перевозки более надежными. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Новые сервисы и рейсы "Укрзализныци"

Напомним, недавно "Укрзализныця" совместно с молдавскими железнодорожниками запустила тестовый этап маршрута Киев-Кишинев, предусматривающий остановку непосредственно возле аэропорта молдавской столицы.

Кроме того, компания продолжает цифровизацию услуг: онлайн-продажа билетов на пригородные рейсы стала доступна еще в семи областях Украины. Также сервис покупки билетов в приложении стал доступен для студентов, которые теперь могут оформлять льготные поездки на электрички без очередей в кассах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Укрзализныця Поезда
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
